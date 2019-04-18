السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء مطار رأس سدر جنوب سيناء

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 7836 فدانا من الأراضي لإنشاء مطار رأس سدر في جنوب سيناء.

وجاء القرار بتخصيص المساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر محافظة جنوب سيناء لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لاستخدامها في إقامة مطار رأس سدر.

كانت السنوات الماضية قد شهدت طرح أكثر من مزايدة لإنشاء مطار رأس سدر، إلا أن الشركة المصرية للمطارات لم تتلق عروضا جادة لإنشائه، حيث أنه ووفقا للدراسات التي تم اجراؤها مؤخرا ستبلغ التكلفة الأولية للمطار 2 مليار جنيه.

والهدف من إنشاء مطار رأس سدر هو خدمة الحركة السياحية الوافدة إلى المنطقة، خاصة أنها منطقة واعدة، على البحر الأحمر، كما أنها تقع بالقرب من قناة السويس والغردقة وشرم الشيخ.