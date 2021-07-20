السيسي يصلي صلاة العيد بمدينة العلمين الجديدة

أدى رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى اليوم، بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة في مصر.

واستمع الرئيس المصري لشرح مشروعات مدينة العلمين الجديدة، ومشروع مدينة الفنون بالعلمين الجديدة وما تم إنجازه فيها في الوقت الحالي.

كما أدى صلاة العيد كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة.