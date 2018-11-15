إطلاق اسم العميد ساطع النعماني على ميدان النهضة

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إطلاق اسم العميد ساطع النعماني، الذي توفى أول أمس في لندن، على ميدان النهضة بمحافظة الجيزة بالقرب من العاصمة القاهرة.

وأكد محافظ الجيزة اللواء، أحمد راشد، أنه سيتم تنفيذ قرار الرئيس المصري بإطلاق اسم العميد ساطع النعماني على ميدان النهضة تخليدا لذكراه ولتضحياته الوطنية.

وأكد عزم المصريين بالاستمرار في حربهم ضد الإرهاب ووقوفهم خلف أبطال الوطن من الجيش والشرطة لخوض معركتهم حتى النهاية .

يذكر أن النعماني، أصيب برصاص "الإخوان" في منطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة وفقد بصره أثناء مجزرة "بين السرايات" منتصف أغسطس 2013.

ويعد ميدان النهضة أحد أشهر ميادين مصر على الضفة المقابلة لنهر النيل، سمي بهذا الاسم لوجود تمثال نهضة مصر به ومن المعالم المحيطة به جامعة القاهرة وحديقة الأورمان.

واحتشدت في الميدان عام 2013 قوى ما يسمى بالإسلام السياسي من مختلف التيارات، مثل أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

ويعتبر الإخوان هذا الميدان "الأخ الأصغر" لميدان رابعة العدوية، الذي احتشد فيه مؤيدو الرئيس المخلوع محمد مرسي بأعداد أقل بكثير من ميدان رابعة باعتباره الأقل مساحة.