السيسي يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

ويسري القرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء (2300 بتوقيت غرينتش)، الموافق 28 نيسان/أبريل 2020 .

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار “على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”، حسبما نقلت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر .

وجاء في القرار: “يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة .1958”

وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء البلاد منذ 10 نيسان/أبريل 2017، ويتم تمديدها منذ ذلك الحين. (د ب أ)