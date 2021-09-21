السيسي يعلن عن مشروع لتزويد سيناء بالمياة

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم افتتاح محطة مياه جديدة خلال أيام قليلة في منطقة بحر البقر في شبه جزيرة سيناء، للمساعدة في الزراعة فيما اعلن وزير الري انخفاض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى نحو 560 مترا مكعبا سنويا

5.6 مليون متر يوميا لسيناء

وقال السيسي ان المحطة الجديدة "هتدخل مياه نحو 5.6 مليون متر يوميا لسيناء، مياه معالجة معالجة ثلاثية متطورة، وستضيف للمنطقة كثيرا، في المنطقة دي هيكون فيه حجم كبير من الزراعة يصل لـ500 ألف فدان.

وطلب من القوات المسلحة تامين وحماية هذا المشروع وأضاف الرئيس المصري "العملية متأمنة هناك، وبقول كدا علشان الأشرار يعرفوا أننا هنأمن ده بشكل قوي".

انخفاض حصة الفرد المصري

في الاثناء تحدث وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، خلال مشاركته في المنتدى العربي الخامس للمياه، المنعقد في دبي عن تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافا، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة.

وأكد عبدالعاطي، انخفاض نصيب الفرد المصري من المياه ليصل إلى نحو 560 مترا مكعبا سنويا، مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بـ 1000 متر مكعب سنويا.

وأشار إلى أن أكثر من 97% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة.