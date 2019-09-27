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السيسي يعود الى مصر ويسخر من التظاهرات ضده

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:59
وكان مئات المصريين في استقبال السيسي، حاملين الأعلام المصرية، وصور الرئيس المصري.
وكان مئات المصريين في استقبال السيسي، حاملين الأعلام المصرية، وصور الرئيس المصري.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى عودته من نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق.

ونشر حساب الرئيس المصري اليوم الجمعة، عبر موقع “توتير”، صورا للحظة عودته إلى مصر آتيا من نيويورك حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان مئات المصريين في استقبال السيسي، حاملين الأعلام المصرية، وصور الرئيس المصري.

وقال السيسي، في تصريحات عقب وصوله إلى مصر، ردا على سؤال حول انطباعه على تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة بالزغاريد والهتافات المؤيدة له: “يوم ما هطلب من المصريين التفويض زي 3 / 7 هينزل الملايين علشان نوصل رسالة للعالم.. كله ينزل بالملايين مش أقل من كده”.


وعلق الناشطيون على الصور التي نشرها حساب الرئيس المصري، متمنين “السلامة للرئيس المصري”، وراجين الله “حماية مصر من كل مكروه”.

 


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