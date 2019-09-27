السيسي يعود الى مصر ويسخر من التظاهرات ضده

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى عودته من نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق.

ونشر حساب الرئيس المصري اليوم الجمعة، عبر موقع “توتير”، صورا للحظة عودته إلى مصر آتيا من نيويورك حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الرئيس السيسي يعود الى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة#لا_للفوضى#تفويضنا_للسيسي_تاني pic.twitter.com/5Hl0Ck7csB — 🇦🇪 ﮼عيال‏﮼زايد‏﮼ولنا‏﮼الفخر ‏🇦🇪 (@Muna___25) September 27, 2019

وكان مئات المصريين في استقبال السيسي، حاملين الأعلام المصرية، وصور الرئيس المصري.

وقال السيسي، في تصريحات عقب وصوله إلى مصر، ردا على سؤال حول انطباعه على تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة بالزغاريد والهتافات المؤيدة له: “يوم ما هطلب من المصريين التفويض زي 3 / 7 هينزل الملايين علشان نوصل رسالة للعالم.. كله ينزل بالملايين مش أقل من كده”.

وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى أرض الوطن بسلامة الله عقب حضور الدورة ٧٤ من الجمعية العامة للأمم المتحدة. pic.twitter.com/bkSfRfrJbH — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) September 27, 2019



وعلق الناشطيون على الصور التي نشرها حساب الرئيس المصري، متمنين “السلامة للرئيس المصري”، وراجين الله “حماية مصر من كل مكروه”.