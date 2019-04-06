السيسي

تفاعل الرئيس المصري بعد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، مع مرور مناسبة "يوم اليتيم" في مصر، الجمعة.

وغرد السيسي على حسابه عبر "تويتر": "في يوم اليتيم، أود أن أؤكد الحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والاهتمام، ونحتفل اليوم مع أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم".

وأضاف: "وليعلموا أن سعادتهم من أولوياتنا، وأن مستقبلهم وأحلامهم مسؤوليتنا، ولنذكرهم أنهم أمل هذا الوطن ومستقبله".

وأثارت تغريدة لسيسي غضبا واسعا من قبل ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا أن قائد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، تسبب في تيتيم آلاف الأطفال.

وقال ناشطون إن السيسي يواصل تيتيم آلاف الأطفال، بزج أبنائهم في السجون، وحرمانهم من زيارتهم أو التواصل الكافي معهم.

يشار إلى أن فعاليات مصرية تحيي مناسبة "يوم اليتيم"، بأول جمعة في شهر نيسان/ أبريل من كل عام.