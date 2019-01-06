السيسي يفتتح اكبر مسجد وكاتدرائية في العاصمة الإدارية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مسجد وكنيسة في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة الأحد عشية احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد في رسالة رمزية للتسامح في البلد الذي يشكل المسلمون أغلبية سكانه.

وسوف يقيم الأقباط، الذين يمثلون أكبر تجمع للمسيحيين في الشرق الأوسط، منتصف ليل الأحد قداسا في كاتدرائية ميلاد المسيح التي وصفتها الحكومة بأنها أكبر كنيسة في الشرق الأوسط وذلك بعد ساعات من الافتتاح.

ويمثل الأقباط نحو 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم نحو مئة مليون نسمة ويشكون منذ فترة طويلة من التمييز.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي وجود شخصيات أجنبية رفيعة ومسؤولين يحيطون بالسيسي بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشدت المغنية أنغام بأغنية تحض على التعايش بين المسلمين والمسيحيين فيما كان عرض بالألعاب النارية يضيء سماء المنطقة فوق المسجد والكنيسة.

وقال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ”في هذا اليوم نرى سيادتكم قد وفيتم بهذا الوعد وها نحن نشهد هذا الافتتاح العظيم في هذه المناسبة الجليلة نقدم كل الشكر لسيادتكم ولكل الشركات التي عملت وشاركت في هذه الأبنية... نقدم الشكر الخاص للقوات المسلحة والهيئة الهندسية التي خططت وأشرفت واهتمت بإنجاز هذا العمل العظيم في هذه الفترة الوجيزة“.

وسوف يترأس البابا تواضروس قداس منتصف ليل الأحد بحضور السيسي.

وقال الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب ”هذه الكاتدرائية الجديدة التي ستقف شامخة إلى جوار المسجد الجديد مسجد الفتاح العليم في صمود وفي رمز يتصديان لكل محاولات العبث باستقرار الوطن وبالوقوف في محاولات بعث الفتن الطائفية“.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بافتتاح الكنيسة وقال على حسابه على تويتر ”سعيد لرؤية أصدقائنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط. الرئيس السيسي يقود بلاده إلى مستقبل يتسع للجميع“.