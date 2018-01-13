السيسي يقدم “كشف حساب” لفترته الرئاسية الأولى

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

يقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، “كشف حساب” لفترته الرئاسية الأولى، خلال مؤتمر يعقده الأربعاء بأحد فنادق العاصمة، بحسب إعلام محلي.

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة “أخبار اليوم”، (حكومية) عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها.

وقالت المصادر، بحسب الصحيفة، إن “مكتب الرئيس السيسي انتهى من وضع اللمسات النهائية لعقد مؤتمر بأحد فنادق القاهرة (لم تحدده)، خلال الأسبوع الجاري”.

وأوضحت أنه “سيتم خلال المؤتمر استعراض الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية من فترة تولي السيسي للحكم وذلك قبل أيام من إعلان ترشحه”.

وكشفت تقارير صحفية محلية، أن مؤتمر السيسي سيعقد أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الجاري.

وتنتهي ولاية السيسي في يونيو/ حزيران 2018، ولم يحدد بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية، راهنًا ذلك بما سماه “إرادة المصريين”، لكن مراقبين يجزمون بترشحه.

ومؤخرا أعلن كل من محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس السابق أنور السادات (1970- 1981)، ورئيس أركان الجيش السابق سامي عنان (2005-2012)، وفق متحدث باسم حزبه (مصر العروبة الديمقراطي) واليساري خالد علي، نيتهم خوض الانتخابات.

وحددت “الهيئة الوطنية للانتخابات” (مستقلة معنية بتسيير العمليات الانتخابية) تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 20 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى الـ29 من الشهر ذاته.ووفق القانون، يتوجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيًا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل.