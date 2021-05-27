السيسي يقوم اليوم بزيارة تاريخية لجيبوتي

يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس زيارة إلى جيبوتي يلتقي خلالها الرئيس إسماعيل عمر جيلة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الزيارة “التاريخية” و”التي تعد الأولى من نوعها ستشهد عقد قمة مصرية- جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما”.

وأضاف المتحدث عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه من المقرر أن تشهد القمة أيضا التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة السيسي إلى جيبوتي، وهي إحدى دول الجوار بالنسبة لإثيوبيا، وسط تصاعد الخلاف بشأن سد النهضة بين القاهرة والخرطوم من جهة وبين أديس أبابا من جهة أخرى. (د ب أ)