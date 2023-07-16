السيسي يكتب رسالة بخط اليد تلقى تفاعلا على "التواصل الاجتماعي"

أثارت صورة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وهو يكتب رسالة في سجل الزائرين خلال زيارته إلى كينيا، ردود فعل واسعة بين النشطاء الذين علقوا على خط السيسي.

جاء ذلك بعد أن نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي صورا للسيسي وهو يكتب رسالة بسجل الزائرين في مستهل زيارته لكينيا.

في المنشور، أشار فهمي إلى أن السيسي ألقى كلمة للرئيس الكيني وللشعب الكيني في سجل الزائرين خلال زيارته لكينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

وجاء في الرسالة: "أود أن أعبر عن تقديري وامتناني العميق لفخامة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، على حسن الضيافة والاستقبال الودي. أنا سعيد جدًا بتواجدي في العاصمة الكينية نيروبي، وأتمنى لأخي فخامة الرئيس روتو وللشعب الكيني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وعلق الناشطون على خط السيسي، معتبرين أنه منظم وجميل، وأنه يعبر عن صاحبه!.



