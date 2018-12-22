السيسي يكشف للمصريين عن بديل لبناء البيوت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين والوزراء المشروع القومي للصوب الزراعية في مدينة العاشر من رمضان.

وقال في حديث أدلى به خلال تفقده المشروع: "قولوا للناس بدل ما تبنوا بيوت وتبور الأرض، سنساعدك في بناء صوبة تجني منها نفس العائد".

وتابع: "عرفوهم أنهم بدل ما يبنوا بيت في الأرض، ينجزوا صوبا تموّل بفوائد بسيطة.. وندخل الناس في منظومة.. ونحافظ على الأرض ونوفر المياه".

ودشن السيسي اليوم 7100 بيت بلاستيكي ضمن المشاريع القومية، التي تشارك فيها عدد من الجهات لتحسين المواسم الزراعية والإنتاج في غير موسمه.

وتنتشر هذه الصوب على مساحة 34 ألف فدان في مدينة العاشر من رمضان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلا عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.