السيسي يلتقي أمير قطر في بغداد

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

ووصل صباح اليوم السبت، الرئيس المصري وأمير قطر، إلى العاصمة العراقية، التي تسعى لجمع الفرقاء في "القمة".

وتوترت العلاقات بين البلدين عام 2017 عندما انضمت مصر للدول التي قاطعت قطر على خلفية الأزمة الخليجية مع السعودية والإمارات.

السيسي: أنتم أمة عريقة

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، نداء إلى الشعب العراقي خلال مشاركته في "مؤتمر بغداد"، ودعاهم إلى البناء والإعمار والمشاركة والتعاون من أجل مستقبل أفضل.

وقال السيسي، إن "الشعب الذي يملك هذا التاريخ المشرف وهذه الحضارة العريقة يملك بلا شك المستقبل الواعد بفضل أبنائه وسواعدهم، وما يحدوهم من أمل وحافز نحو تحقيق غد أفضل".

وأضاف: "أؤكد أن في مصر أخوة حريصون على نهضتكم مرحبين بنقل تجربتهم وخبرتهم في مجالات مختلفة، إيمانا بوحدة المصير والهدف لنسير معا على طريق المستقبل".

وتابع الرئيس المصري "أوجه كلامي إلى الشعب العراقي: أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ ولديكم تنوع وتعدد أعتبره ثراء كبيرا.. ندائي إليكم اليوم، حافظوا على بلادكم ابنوا وعمروا وتعاونوا وشاركوا.. ابنوا مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم، تعاونوا فيما بينكم من أجل المستقبل، شاركوا في اختيار من يقودكم إلى الأمام... الانتخابات مسؤولية شعبية عظيمة في بناء مستقبل الدول".

وقال السيسي: "أيها الشعب العظيم، يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة والرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام، أدعو الله لنا ولكم بالتوفيق".

تميم بن حمد: العراق يعيد اكتشاف مصادر قوته

وأعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، عن ثقته في أن العراق يعيد اكتشاف مسار قوته، ودعا المجتمع الدولي إلى دعمه.

كما أبدى أمير قطر في كلمته خلال قمة دول جوار العراق المنعقدة في بغداد ثقته بأن العراق يعيد اكتشاف مصادر قوته وأهمها الإنسان العراقي.

صاحب السمو: نحن واثقون أن العراق يعيد اكتشاف مسار قوته وندعو المجتمع الدولي لدعم هذا البلد#مؤتمر_بغداد_للتعاون_والشراكة pic.twitter.com/GblqmRvH39 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 28, 2021

وأكد أنه يثمن الجهود المبذولة في إرساء الأمن والاستقرار في العراق.

وأعرب أمير قطر عن إيمانه بأن العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة

وشدد على أن بلاده تواصل دعمها للشعب العراقي في تحقيق تطلعاته.

كما أكد على وحدة العراق وطنا وشعبا، وأن أمن العراق واستقراره هو من أمن دول المنطقة