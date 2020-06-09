السيسي يلتقي بقائد الجيش والوفاق تتحدث عن حشودات مصرية على الحدود الليبية

قالت صفحة تتحدث باسم "غرفة عمليات بركان الغضب" إن ما وصفتها بـ"الأرتال العسكرية الضخمة المصرية التي توجهت إلى الحدود مع ليبيا"، لم تدخل الأراضي الليبية، وانتشرت على الخط الحدودي.

ورأت هذه الغرفة التابعة لقوات الوفاق أن مهمة هذه القوات تنحصر فقط في تعزيز "النقاط العسكرية بين البلدين".



وكانت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو زعمت أنها لارتال ضحمة من حاملات الدبابات المصرية متجهة إلى الحدود مع ليبيا، ولقطارات تنقل عتادا وعربات عسكرية تتحرك في نفس الاتجاه.

السيسي يلتقي بقادة الجيش

في المقابل أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، الثلاثاء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ولم تعلن الرئاسة المصرية عن سبب الاجتماع لكن اللافت هو توقيته المتزامن مع تطورات الساحة الميدانية في ليبيا والمبادرة السياسية التي طرحها السيسي في "إعلان القاهرة" بعد اجتماع مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في العاصمة المصرية قبل يومين.