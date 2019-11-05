السيسي ينتقد عمل وزارة النقل ويعاتب الوزير على الهواء

عاتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزير النقل كامل الوزير، بسبب طول الفترة التي استغرقتها أعمال المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر.

وقال الرئيس المصري خلال بث مباشر على الهواء: "مش قلنا إننا هنمد الطريق ده"، ليقاطعه وزير النقل قائلا: "دي سيادتك المرحلة الأولى فقط، كانت فيها نزع ملكية وبتكمل دلوقتي".

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، معاتبا وزير النقل: "الكلام ده بقاله سنة"، ليعقب الأخير: "حاضر يا فندم، خلال 3 شهور هنخلصهم".

وفي وقت سابق قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الطريق القديم في جنوب سيناء كان يتعرض لمشاكل عديدة بسبب الأمطار والسيول، وكان يطلق عليه "طريق الموت".

وأشار السيسي خلال المشاركة في افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في السويس وجنوب سيناء إلى أن الدولة أنفقت 5.5 مليار جنيه من أجل إقامة طريق جديد لتفادى كل الحوادث والسلبيات في الطريق القديم.

وأضاف الرئيس المصري أنه تم إصلاح الطريق القديم بتكلفة مالية كبيرة، والطريق كان مجرد حارتين فقط، وكل المشاكل الموجودة في هذا الطريق تمت السيطرة عليها، مؤكدا أن: "أي سيول في المناطق الجبلية جنب الطريق لن تؤثر عليه.. وسوف يكون مصيرها تحت الطريق ببساطة".