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قرار جمهوري بمنع سفر شيخ الأزهر بمهام رسمية إلا بإذن السيسي

قرار جمهوري بمنع سفر شيخ الأزهر بمهام رسمية إلا بإذن السيسي
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