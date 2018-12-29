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أزمة مياه تهدد مصر مع اقتراب اكتمال سد النهضة الإثيوبي

أزمة مياه تهدد مصر مع اقتراب اكتمال سد النهضة الإثيوبي
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