إيران تسيطر على حريق بمنشأة للبتروكيماويات

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن فريدون بنداري، محافظ مدينة ماهشهر، قوله: "لقد تمت السيطرة على حريق جزئي في خزان للبتروكيماويات في منشأة أمير كبير للبتروكيماويات".

وتأتي سيطرت السلطات في إيران على حريق بخزان للبتروكيماويات بعد سلسلة من الانفجارات والحرائق، التي تقع بالمنشآت الصناعية والبنى التحتية للطاقة في البلاد مؤخرا فقد شهدت مناطق ومحافظات عدة في إيران، حرائق وانفجارات، قرب مواقع عسكرية وبمنشآت كهرباء وطاقة.

ولم تستبعد طهران أن تكون الحرائق عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة فيما يخص انفجار منشأة "نطنز" النووية.