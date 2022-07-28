السيول تجتاح طهران والاعلان عن 7 قتلى

اعلنت السلطات الايرانية العثور على 7 قتلى جراء الفيضانات التي اجتاحت محيط العاصمة طهران فيما اشارت الى عشرات المفقودين جراء العاصفة المطرية الشديدة التي ضربت البلاد

وأفاد مسؤولون إيرانيون، في وقت تشهد مناطق واسعة من الجمهورية الإسلامية هطول أمطار غزيرة وفيضانات ان السبت الماضي شهد مقتل 22 شخصا في محافظة فارس (جنوب) نتيجة الاحوال الجوية السيئة

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية عن ارتفاع حصيلة القتلى في قرية إمام زاده داوود غرب طهران الى ستة.

وأشارت إلى أن 14 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، في حين تم نقل 500 آخرين “إلى مناطق أكثر أمانا”.

حصلت "إيران انترناشيونال" على مقاطع وصور كثيرة تظهر وصول السيول إلى مدن محافظة يزد، وسط #إيران، وسط مخاوف من سقوط ضحايا على غرار ما حدث في شيراز، وسيستان وبلوشستان، وطهران. pic.twitter.com/Xh9zifDqwG — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) July 28, 2022

وكان مدير الجمعية بير حسين كوليوند أفاد في وقت سابق الخميس عن مقتل ستة أشخاص على الأقل “جراء السيول” في هذه القرية، وفق التلفزيون الرسمي.

وأوضح أن الأمطار الغزيرة التي هطلت اعتبارا من ليل الأربعاء، أدت لانزلاق التربة في القرية الواقعة في منطقة جبلية على مسافة نحو 50 كيلومترا من طهران، وتعد مقصدا سياحيا. وأشار إلى أن السيول الموحلة تسببت باحتجاز عدد من السيارات.