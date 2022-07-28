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السيول تجتاح طهران والاعلان عن 7 قتلى

منشور 28 تمّوز / يوليو 2022 - 04:51
14 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، في حين تم نقل 500 آخرين “إلى مناطق أكثر أمانا”
14 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، في حين تم نقل 500 آخرين “إلى مناطق أكثر أمانا”

اعلنت السلطات الايرانية العثور على 7 قتلى جراء الفيضانات التي اجتاحت محيط العاصمة طهران فيما اشارت الى عشرات المفقودين جراء العاصفة المطرية الشديدة التي ضربت البلاد

وأفاد مسؤولون إيرانيون، في وقت تشهد مناطق واسعة من الجمهورية الإسلامية هطول أمطار غزيرة وفيضانات ان السبت الماضي شهد مقتل  22 شخصا في محافظة فارس (جنوب) نتيجة الاحوال الجوية السيئة 

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية عن ارتفاع حصيلة القتلى في قرية إمام زاده داوود غرب طهران الى ستة.

وأشارت إلى أن 14 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، في حين تم نقل 500 آخرين “إلى مناطق أكثر أمانا”.

 

 

وكان مدير الجمعية بير حسين كوليوند أفاد في وقت سابق الخميس عن مقتل ستة أشخاص على الأقل “جراء السيول” في هذه القرية، وفق التلفزيون الرسمي.

وأوضح أن الأمطار الغزيرة التي هطلت اعتبارا من ليل الأربعاء، أدت لانزلاق التربة في القرية الواقعة في منطقة جبلية على مسافة نحو 50 كيلومترا من طهران، وتعد مقصدا سياحيا. وأشار إلى أن السيول الموحلة تسببت باحتجاز عدد من السيارات.

 

 


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