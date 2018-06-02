السيول تجرف أجزاء واسعة من مخيمات للنازحين بالجوف شمالي اليمن

تشهد أجواء عدة محافظات يمنية أمطاراً غزيرة مصحوبة بأعاصير، ضمن تأثيرات إعصار “مكونو”

جرفت السيول التي تدفقت فجر السبت، أجزاءً واسعة من مخيمات للنازحين بمحافظة الجوف شمالي اليمن.

وقال ناشطون وشهود عيان، إن سيولاً تدفقت فجر اليوم عقب أمطار غزيرة وتسببت في جرف أجزاء واسعة من مخيمات للنازحين، شرق مدينة “الحزم” مركز محافظة الجوف.

وأضاف الناشطون أن السيول لا زالت تتدفق بغزارة، ما يرفع درجة المخاطر المحتملة على مخيمات النازحين وبقية المناطق.

وأطلق مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة (حكومي)، نداء استغاثة لتقديم العون للنازحين المتضررين.

ودعا المكتب في بيان، السبت، منظمات المجتمع المدني إلى “الاستجابه العاجلة لإسعاف مخيمات النازحين التي جرفتها السيول في محيط مدينة الحزم”.

وأشار البيان إلى تضرر المخيمات في عدة مناطق، داعياً إلى “تقديم المساعدات لتخفيف معاناة النازحين فهم في أشد الحاجة”.

ولم يعلن حتى الآن عن حدوث أي خسائر بشرية جراء السيول.

وتشهد أجواء عدة محافظات يمنية أمطاراً غزيرة مصحوبة بأعاصير، ضمن تأثيرات إعصار “مكونو” الذي ضرب السواحل الشرقية للبلاد الأيام الماضية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد في اليمن، في وقت متأخر مساء الجمعة، المواطنين من تدفق السيول في بعض المناطق والأودية في عدة محافظات.

وتسببت الحرب التي تدور منذ أكثر من ثلاثة أعوام في نزوح مئات الأسر اليمنية من مناطق الحرب إلى مخيمات مؤقتة في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.