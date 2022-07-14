السيول تداهم أحياء "مأرب" وتجرف مخيمات النازحين (فيديوهات وصور)

داهمت السيول الجارفة الأحياء السكنية ومخميات النازحين في مدينة مأرب، وطمرت عشرات المنازل، جراء هطول الأمطار الغزيرة والمتواصلة.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي، فيديوهات وصور، توثق تدفق السيول على أحياء "مأرب"، والأضرار التي سببتها في المدينة التي تكتظ بالنازحين جراء الحرب في اليمن.

واطلقت قوات الأمن تحذيرات بمكبرات الصوت للساكنين في السوائل تزامن ذالك مع تدفق كبير للسيول واقترابها المنازل الواقعة بمحاذاة السائلة.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، في تغريدة على "تويتر"، إن سيلا كبيرا تدفق من وادي الخشب بمأرب، ومر بمخيم الجفينة المخصص للنازحين، أدى إلى تفجير مصدات السيول بالجفينة، ليغمر الماء بعض منازل النازحين بالمخيم".

سيل كبير نازل من وادي الخشب مرورا بمخيم الجفينة وانفجار مصدات السيول بالجفينه ليغمر الماء بعض منازل النازحين بالمخيم .. نهيب بشركاء العمل الانساني بمحافظة مأرب بسرعة الاستجابة وإغاثة الأسر المنكوبة — الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين - مأرب (@E_U_IDPS_MARIB) July 14, 2022

ودعت الوحدة التنفيذية شركاء العمل الإنساني بمأرب لإغاثة الأسر المنكوبة.

وفي محافظة المحويت، شمال شرق البلاد، جرفت مياه السيول والأمطار يوم أمس الأربعاء، العشرات من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون في مناطق متفرقة من المحافظة، ونقلتها إلى مواقع أخرى، دون تسجيل أي خسائر بشرية، طبقا لوسائل إعلام محلية.

كما تشهد العاصمة اليمنية صنعاء، أمطارا غزيرة منذ ساعات، أطلقت على إثرها قوات الدفاع المدني في المدينة، صافرات الإنذار تحذيرا للمارين وسائقي السيارات بمغادرة سائلة صنعاء القديمة.

وحذرت هيئة الأرصاد الحكومية، خلال اليومين الماضيين، من احتمال تأثر عدد من المناطق اليمنية، بشكل مباشر بمنخفض المونسون الجوي.