"الشاباك": اعتقال خلية لحماس خططت لمهاجمة ملعب رياضي

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، قيامه باعتقال خلية لحركة حماس، كانت تخطط لتنفيذ هجمات في ملعب رياضي بمدينة القدس المحتلة.

وتحت بند “سمح بالنشر”، ذكرت تقارير إسرائيلية، أن جهاز الشاباك أحبط محاولة لحركة حماس لتنفيذ هجوم على ملعب كروي في القدس المحتلة، وأنه جرى اعتقال ثلاثة أشخاص في العشرينات من العمر، يقفون وراء ذلك المخطط.

وحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جهاز الشاباك، فإن المعتقلين الذين نشر الجهاز الأمني صورهم، هم أحمد سجدية من مخيم قلنديا، ومحمد حماد من بلدة كفر عقب، وعمر عيد من قرية دير جرير الفلسطينية.

وقال الشاباك إنهم خططوا لتنفيذ تفجير في ملعب بحي المالحة غربي القدس، إذ حضر أحدهم مباراةً في الاستاد للوقوف عن قرب على الإجراءات الأمنية على المداخل، حيث تبين له صعوبة تنفيذ هكذا عملية في المكان.

وزعم الشاباك، أن الثلاثة وخلال دراستهم في جامعة بيرزيت برام الله، قاموا بالتواصل مع خلية تابعة لحركة حماس في الجامعة باعتبار أنه المكان الرئيسي الذي تنشط فيه الحركة بالضفة الغربية، حسب مزاعم الشاباك.

وأضاف أن عناصر الخلية وخلال شهر مارس الماضي حاولوا تفجير عبوة ناسفة ضد دورية لجيش الاحتلال في رام الله، فيما راقب الثلاثة خطوط سير قوات الجيش.

كما ادعت التحقيقات قيام الثلاثة بمحاولة تصنيع عبوة ناسفة، بحسب تعليمات حصلوا عليها من مواقع إنترنت، وأنهم قاموا بشراء مواد كيميائية وشظايا حديد، لهذه الغاية، لكنهم اعتقلوا قبل تنفيذ العملية.