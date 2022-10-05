الشاب المحاصر ينشر وصيته.. شهيد وإصابات إثر محاصرة منزل في نابلس (فيديوهات)

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخرون، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، خلال اقتحامه بلدة دير الحطب شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرته أحد المنازل.

وافادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب علاء ناصر أحمد زغل 21 عاما، برصاصة في الرأس، بعد اشتباكات وإطلاق نار كثيف شهدته "دير الحطب" من قبل قوات جيش الاحتلال.

ونشرت وسائل اعلام فلسطينية، وصية الشاب "سلمان عمران"، بعد محاصرة منزله، وسط اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال.

وطالب المطارد عمران خلال رسالته الصوتية، المقاومين إلى مساندته والاشتباك مع قوات الاحتلال، مضيفَا " نسأل الله القبول والشهادة في سبيله".

وقال خلال التسجيل الصوتي، إن المقاومين بين احتلالين، الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد أن ينسينا أرضنا وعقيدتنا ويعتقلنا، وأجهزة أمن السلطة التي " شلت عرضنا".

#شاهد| المطارد المحاصر من قوات الاحتلال، سلمان عمران: "إحنا واقعين بين احتلالين، والأجهزة الأمنية شلت عرضنا، واحنا ما حليناهم لإنو بنتقي الله فيهم بس همي ما اتقوا الله فينا، نسأل الله انو يأخذ العقاب منهم". pic.twitter.com/tajnBUmFtm — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 5, 2022

وأفادت مصادر محلية في "دير الحطب"، بأن الشاب سلمان عمران، قام بتسليم نفسه لجيش الاحتلال، جراء نفاذ ذخيرته، بعد أن خاض اشتباكا لعدة ساعات.

كما قامت جرافة تابعة لجيش الاحتلال، بهدم المنزل الذي كان يتحصن بداخله في البلدة.

من جانبها أعلنت كتائب أبو علي مصطفى- الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأربعاء، أن مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال التي تحاصر المنزل.

وأفادت الكتائب في إيجاز قصير: "مقاتلو كتائب الشهيد أبو علي مصطفى في قرية دير الحطب يتصدون ببسالة وعنفوان لقوات الاحتلال الصهيوني الذين يحاصرون أحد البيوت في القرية".

ومنعت قوات الاحتلال، طواقم الإسعاف من التوجه ل"دير الحطب" لإنقاذ المصابين، كما عمدت إلى إغلاق الطريق المؤدي الى قرى: عزموط وسالم ودير الحطب.

وأكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بكثافة ما أدى لإصابة 3 مواطنين أحدهم خطيرة بالرأس، واثنان في كتفيهما نقلوا على إثرها إلى المستشفى، مضيفا أن الاحتلال يمنع مركبات الإسعاف من دخول دير الحطب.