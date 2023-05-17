شواذ ومثليي المغرب يشتكون من التمييز

اشتكى المثليون والشاذين جنسيا في المملكة المغربية من التمييز ضدهم وقالت جمعية مختصة في الدفاع عنهم ان العنف ضدهم يتزايد ويتعاظم متهمة السلطات بالغياب التام عن حمايتهم وتهميش قضيتهم من أي نقاشات عمومية" بالمملكة.

ووفق بيان لجمعية "أقليات" فان المثليين في المغرب يعانون مما وصفتهم من جرائم كراهية ضدهم وتحدثت عن اعتقال شابين بمدينة هوارة بتهمة المثلية الجنسية يقبعان في السجن حتى الان كما جرى الاعتداء على مثلي جنسي في طنجة من طرف بعض المواطنين، واقرت الجمعية ان السلطات اعتقلت المهاجمين

وتلوم الجمعية المذكورة السلطات المغربية التي تقول ان الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي والذي يجرم "المثليين والمثليات والعابرون والعابرات وثنائيي الميول الجنسي وأي تعريف جندري آخر غير نمطي"، لايزال قائما

ودعت الجمعية السلطات المغربية الى الغاء تجريم المثلية في القانون المغربي، وتشريع قانون يجرم ما اعتبرته بـ الكراهية والعنف تجاه أفراد مجتمع الميم وباقي الفئات الهشة كما دعت السلطات الى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا المثلية ورفع التضييق عن الجمعيات المدافعة عن مجتمع "الميم".و يعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات كل "من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه".