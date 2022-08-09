الشارقة.. زيادة أيام العطلة الاسبوعية رفعت من انتاجية الموظفين

أظهرت دراسة رسمية اجرتها إمارة الشارقة، ان تجربة عطلة الثلاثة ايام في الدوائر الرسمية قد اسهمت في زيادة انتاجية الموظفين كما عززت من بيئة العمل.

وقالت الدراسة التي أجراها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ان نظام العمل المطبق حديثا ساعد "في ارتفاع عدد من المؤشرات والعوامل الإيجابية المتعلقة ببيئة العمل والإنتاجية للموظفين"، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وارتفعت مؤشرات كل من جودة العمل والكفاءة والانتاجية وسرعة الإنجاز ومستويات رضا الموظفين والمتعاملين خلال الدراسة التي شملت عدد من الجهات الحكومية منها قطاع الشرطة والبيئة والموارد البشرية والقطاع المالي.

ووفقا للدراسة، انخفضت الحوادث المرورية والوفيات مقارنة مع الربع الأول لعام 2021 بنسبة تصل إلى 40 بالمئة،‎ بالإضافة إلى انخفاض الإصابات البليغة.

وساهم نظام العمل الجديد في تحسين الأداء المالي للجهات الحكومية وذلك وفقا للتحليل المالي ومقارنة المصروفات والإيرادات وغيرها من العوامل المالية، بحسب "وام".

وكانت الإمارات أعلنت تغيير إجازتها الأسبوعية من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد مطلع عام 2022، فيما منحت إمارة الشارقة المحافظة الموظفين إجازة ثلاثة أيام بدلا من يومين بعد أن ضمت الجمعة إلى السبت والأحد كعطلة لنهاية الأسبوع.

وذكرت "وام" أن نظام العمل الجديد أدى لانخفاض في نسبة انبعاثات عدد من الغازات الدفيئة، شملت أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين.