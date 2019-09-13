الشاهد مع عودة بن علي الى تونس إن ثبت أنه "مريض جدا"

قال رئيس الحكومة اتونسية يوسف الشاهد ان بن علي "اذا يريد ان يعود ويدفن (في بلاده)، ضوء أخضر".

عبّر رئيس الحكومة التونسية والمرشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد عن موافقته على عودة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الى تونس في حال تأكد ما يشاع عن حالته الصحية المتدهورة.

وقال الشاهد في تصريح لتلفزيون "حنبعل" الخاص ليل الخميس " نعم (ضوء)أخضر لعودته، حالة انسانية. إن كان مريضا كما تقول الاشاعات يمكن ان يعود لبلاده كما كل مواطن تونسي".

وتابع الشاهد "اذا يريد ان يعود ويدفن (في بلاده)، ضوء أخضر".

وأعلن منير بن صالحة الذي يقدم نفسه محاميا لبن علي الخميس ان الأخير " مريض جدا"، ليعود ويفند لاحقا كل الاشاعات التي تم تداولها في خصوص وفاته، مبينا في تصريح لإذاعة "أكسيجين اف ام" الخاصة أنه "لم يمت ولكن حالته الصحية صعبة. خرج من المستشفى ويعالج في بيته وحالته مستقرة".

حكم بن علي تونس بقبضة من حديد طيلة 23 عاما قبل ان يهرب الى السعودية في 2011 في اعقاب انتفاضة شعبية على نظامه كانت بمثابة شرارة "الربيع العربي" في المنطقة وانتقلت البلاد إثرها نحو مسار ديمقراطي جديد.

وحكم على بن علي غيابيا في عديد من القضايا تتعلق بالقتل العمد والاختلاس وتجاوز السلطة، بعضها صدر فيها حكم بالمؤبد بحقه.

دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب الى اختيار رئيس لتونس الأحد في ثاني انتخابات رئاسية حرة في تاريخ البلاد يصعب التنبؤ بنتيجتها.

