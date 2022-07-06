"الشباب" الصومالية تتبنى اغتيال مسؤول أمني كبير قرب مقديشو

لقي مسؤول أمني صومالي كبير مصرعه إثر انفجار استهدف سيارة تقل أفراد أمن قرب العاصمة مقديشو، فيما اعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

ونقلت وكالة أنباء الأناضل عن مسؤول أمني قوله ان "انفجار لغم أرضي يتم التحكم فيه عن بعد، استهدف سيارة تقل أفراد أمن، وأسفر عن مقتل محمد عبدي مادوب، وهو ضابط أمني كبير".

وأضاف المسؤول أن "الانفجار وقع في بلدة أفجوي بمقاطعة شبيلى السفلى الجنوبية الغربية" على بعد 30 كيلومترا من مقديشو.

من جهتها، أعلنت جماعة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

وجاء الهجوم بعد يوم من إعلان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى تركيا، أن "حكومته غير مستعدة للتفاوض مع حركة الشباب".

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.