الشبكة العربية للثقافة والرأى والاعلام تكرم الاعلام الجزائري

كرمت الشبكة العربية للثقافة والرأى والاعلام وسائل الاعلام الجزائري لدورها وموقفها المساند والداعم للقضية الفلسطينية ولا سيما قضية الاسرى

تكريم أسرة جريدة البلاد الجزائرية

فقد كرمت الشبكة العربية للثقافة والرأي والإعلام ، أسرة مجمع جريدة البلاد والطاقم الاعلامى فيها ، وعلى رأسهم المدير العام لمجمع مؤسسة البلاد الاعلامية “الاستاذ يوسف جمعة” ورئيس التحرير “أنس جمعة” وسكرتير التحرير ” فيصل حملاوى” والاخ الاعلامى المميز “طاهر سهايلية” والاخت الاعلامية ” خديجة بلوزداد” ،

وأعرب الأخ سكرتير التحرير “فيصل حملاوى” عن خالص الشكر والتقدير للأخوة فى الشبكة العربية للثقافة والرأي والإعلام ممثلة بالأخ “كمال الرواغ” الأمين العام للشبكة على هذا المبادرة ومتمنيا لفلسطين الحرية والاستقلال ، والافراج القريب عن الاسرى فى سجون الاحتلال الصهيونى .

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تجدر الإشارة الى ان صحيفة البلاد تخصص صفحة يومياً ، لملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، حيث تغطى الصحيفة كل الأخبار والتقارير والمقالات التي تعنى بهذا الملف الحساس والانسانى بامتياز ، . وتعتبر الاسرة الاعلامية فى جريدة البلاد ، إن قضية الأسرى وإبراز معاناتهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية ،تأتى على سلم الأولويات الى جانب مختلف عناوين القضية الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

جريدة المواطن

كما ونالت صحيفة المواطن ممثلة بـ مدير النشر محمد كيتوس ومسؤولة التركيب والتصفيف سامية زيدان التكريم والتقدير والشكر والعرفان على ما تقوم به هذه الوسيلة الاعلامية الهامة في دعم قضية الاسير الفلسطيني واشادت الشبكة الشبكة العربية للثقافة والرأى والاعلام بالعدد المخصص الذي اصدرته صحيفة المواطن عن الاسرى واكدت بانه سيكون مرجعا بارزا للمؤسسات الحقوقية والاعلامية

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تكريم صحيفة الشروق

كما كرمت الشبكة العربية للثقافة والرأى والاعلام، جريدة “الشروق الجزائرية” وقدمت للمدير العام لمجمع “الشروق” الأستاذ علي فضيل، شهادة شكر وتقدير بالاضافة الى الزملاء حسين لقرع ورشيد ولد بوسيافة ، والزميل عبد السلام سكية، لمجهوداتهم وبصماتهم الواضحة على تغطية قضية الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.

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وتخصص جريدة “الشروق الجزائرية” صفحة أسبوعية ، تحت عنوان”صوت الأسير” تغطى من خلاله هذا الملف الحساس والانسانى بامتياز ، الى جانب الأهتمام اليومى للجريدة بكل تفاصيل القضية الفلسطينية وتغطية اخبارها السياسية والثقافية اول بأول ..

تكريم الحوار

وتقدم مسؤول ملف الاسرى والمعتقلين خالد صالح من صحيفة الحوار بوافر الشكر والتقدير والاحترام اثناء تكريمهم لدورهم في ابراز هذا الملف الانساني ومتابعته وذلك خلال تقديم شهادات شكر وتقدير الى المدير العام مسؤول النشر الاستاذ محمد يعقوبى، و مدير التحرير نور الدين علواش – ومدير الموقع الالكترونى للصحيفة البارزة مراد بوقرة – والاعلامي النشيط مولود صياد / والصحفية سماتى امنه – والاعلامي سفيان حاجى. ومسؤول قسم التركيب والتصميم الاخ عدلان بودراع.

تكريم صحيفة الوسط

كما وشاركت صحيفة الوسط الغراء المكرمين في الاعلام الجزائري حيث قدم الاسير المحرر خالد صالح شهادات شكر وتقدير الى المدير مسؤول النشر فى يومية الوسط شفيقة العرباوى – ومدير التحرير وداد الحاج – والصحفى مسؤول التركيب والتصفيف فى الجريدة بوسبحة شريف

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الاعلامية سارة العايبي

وكرمت الشبكة العربية للثقافة والرأى الصحفية في جريدة الاقتصادي وموقع الصباح الجزائرى

الاعلامية الجزائرية سارة العايبى على دورها الملفت في متابعة قضايا الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني .

وكذلك كرمت الشبكة العربية مدير موقع الحدث الجزائرى الاستاذ سيف الدين قداش

وقد اثنى الأسير المحرر خالد صالح (عزالدين) مسؤول ملف الأسرى فى سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر الشقيقة ، على الدور البارز والاستثنائي والنادر الذي يقوم به الاعلام الجزائري في مساندة القضية الفلسطينية وخاصة قضية الاسرى واكد على ان هذه المساندة ليست غريبة على اهل الجزائر واعلامييها الراصين صفوفهم في دعم فلسطين وشعبها

كما اشاد صالح بمبادرة الشبكة وتواصلها مع الإعلام الجزائرى . كما عبر فى اتصال هاتفى مع المؤسسة عن اعتزازة الكبير بكل وسائل الاعلام والصحافة الجزائرية المسموعة والمكتوبة والمرئية. لاهتمامهم الواسع والخاص باسرى الحرية فى السجون الصهيونية.

تجدر الأشارة الى ان الشبكة العربية لكتاب الرأي والإعلام في فلسطين تأسست فى قطاع غزة بتاريخ 21/3/2011 على يد نخبة من الكتاب والمفكرين من أجل توحيد الخطاب السياسي لخدمة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدفاع عنها في ظل الهجمة الإسرائيلية المستمرة على المقدسات والأرض الفلسطينية وضرب جميع

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المعاهدات وقرارات الأمم المتحدة بعرض الحائط، وتهدف الشبكة من خلال الأقلام الحرة والوطنية تسليط الأضواء على القضايا العربية والقضية الفلسطينية شكل خاص والتي تتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال على صعيد الأرض والإنسان والقدس الشريف تزامناً مع ما يجري من أحداث في الوطن العربي في ظل المتغيرات التي فرضت عليه والتي هدفها الأساسي تقسيمه وتجزئته بهدف زعزعة روح العروبة النابض في الأمة العربية الخالدة وإشعال حالة النزاع الطائفي بين شرائحه من خلال تغذية النزاعات الفكرية والطائفية والقبلية والتي للأمة العربية والإسلامية وتاريخها المجيد الذي أضاء للبشرية طريق العلم والنور على مدار عقود من أجل الاستحواذ على مقدراتها والسيطرة على شعوبها من خلال بث الفتنة. وتسعى الشبكة العربية للثقافة والإعلام منذ تأسيسها على رفد الحركة الثقافية في قطاع غزة وفلسطين عامه بمزيد من الأعمال التي تسهم في نهوض الجسم الثقافي والاعلامى .