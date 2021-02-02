الشرطة الإسبانية تعتدي على مهاجرين مغاربة داخل مسجد (فيديو)

يوثق مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل في المغرب الثلاثاء، تعرض مهاجرين للضرب بوحشية على يد الشرطة الإسبانية داخل باحة مسجد في مقاطعة لاس بالماس جنوب غربي اسبانيا.

وذكرت مواقع إعلامية مغربية أن الأمر يتعلق بمهاجرين غير شرعيين مغاربة ، يتم الاعتداء عليهم لسبب مجهول، من قبل الحرس الإسباني في باحة المسجد.

ويظهر فتى في بداية الفيديو، لا يستبعد من هيئته أنه قاصر، وهو يبكي بحرقة على فتى آخر ملقى على الأرض في حالة عدم وعي وربما وفاة ، قبل أن تدخل عناصر الشرطة وتبدأ بضربه هو ومجموعة أخرى.

وينتظر أن تظهر المزيد من الحقائق حول هذا الفيديو في الساعات المقبلة، حيث لا تزال المعلومات الواردة بخصوصه غير مؤكدة ، سواء فيما يخص الزمان أو المكان ، أو الظروف المحيطة بالواقعة.



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