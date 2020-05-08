الشرطة الإسرائيلية تزعم إحراق فلسطينيين لمدرعة في القدس

أفادت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، باحتراق مركبة مدرعة تابعة لها “بعد استهدافها من فلسطينيين بزجاجات حارقة”، شرق مدينة القدس، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وقالت الشرطة، في بيان، إن “فلسطينيين ألقوا عدة زجاجات حارقة على مركبة مدرعة للشرطة خلال نشاط لأفراد حرس الحدود على طول الجدار قرب بلدة أبو

وأشارت إلى أن عناصر شرطة حرس الحدود أخرجوا المعدات العسكرية من المدرعة قبل أن تأتي عليها النيران.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الحادث لم يتسبب بوقوع أي إصابات.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن الحادث.

وكانت إسرائيل أقامت جدارا إسمنتيا في العام 2002، يفصل بلدة أبو ديس عن مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وينفذ عناصر من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية دوريات على طول الجدار بشكل يومي، وكثيرا ما يتم رشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة من الشبان الفلسطينيين.(الأناضول)