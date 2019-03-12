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الشرطة الإسرائيلية تقتحم مُصلى "قبة الصخرة" في القدس

الشرطة الإسرائيلية تقتحم مُصلى "قبة الصخرة" في القدس
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