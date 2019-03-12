الشرطة الإسرائيلية تقتحم مُصلى "قبة الصخرة" في القدس

اقتحمت قوات من الشرطة الاسرائيلية، الثلاثاء، مُصلى قبة الصخرة، داخل المسجد الأقصى، واعتدت على مصلين وحراس في المسجد بالضرب.

وقال فراس الدبس، مسؤول قسم الاعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب أرسله للصحافيين، إن عناصر من الشرطة الاسرائيلية اقتحموا مُصلى قبة الصخرة، واعتدوا على حراس ومصلين في المسجد.

ووزعت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، شريط فيديو، يظهر عدد كبير من عناصر الشرطة الاسرائيلية وهم يتواجدون في محيط قبة الصخرة.

كما نشرت صورا لاعتقال الشرطة 3 فلسطينيين على الأقل من ساحات المسجد.

وأفاد شهود عيان أن حريقا اندلع، في مركز للشرطة الاسرائيلية قرب مصلى قبة الصخرة، دون أن تتضح أسباب اندلاعه.

الأناضول