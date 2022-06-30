الشرطة الاسرائيلية تعتقل زوجين وتترك طفليهما يصرخان داخل المركبة (فيديو)

لم تأبه شرطة الاحتلال الاسرائيلي، لصراخ طفلين رضيعين، تركا وحيدين في سيارة والديهما، في الشارع العام منتصف الليل، لحظة اعتقال الزوجين وهما في طريقهما الى منزلهما في قرية صور باهر جنوب القدس.

وأوضح شاهد عيان قام بتصوير ما جرى أن الشرطة أوقفت مركبة "شارع تلبيوت"، وحررت بطاقة هوية الزوجين، ثم أجبرتهما على الخروج من المركبة، بينما تركت طفليهما الرضّع داخل المركبة لوحدهما، دون الاهتمام لهما رغم البكاء الشديد.

وأضاف الشاهد أن الطفلين الرضّع أخذا بالبكاء طول فترة احتجاز الوالدين.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن الشرطة اعتقلت الزوجين بحجة "حمل السيدة هوية الضفة الغربية وعدم وجود تصريح لدخول القدس".