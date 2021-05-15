الشرطة الاسرائيلية تعتقل 15 فلسطينا في اللد

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 15 فلسطينيا من مدينة اللد قرب تل أبيب (وسط)، في إطار مواجهات تشهدها المدينة بين سكانها الفلسطينيين واليهود، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن شرطة حرس الحدود عثرت خلال مداهمتها لمنازل “مشتبه بهم” على سلاح من نوع “كارلو”، و9 زجاجات حارقة.

وتشهد مدينة اللد، القريبة من تل أبيب، اشتباكات عنيفة، بين شبان فلسطينيين من جهة والشرطة الإسرائيلية ومستوطنين من جهة أخرى، إثر استشهاد الشاب موسى حسونة (31 عاما) برصاص إسرائيليين، الإثنين الماضي.

واستشهد حسونة خلال احتجاجات نظمها المئات من سكان اللد الفلسطينيين لـ”نصرة القدس والمسجد الأقصى”.

وخلال الأيام الأخيرة، اتخذت السلطات الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات للحد من تلك الاشتباكات بينها الدفع بعناصر شرطة حرس الحدود إلى المدينة وإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال ليلي.

وتشهد عدد من المدن الإسرائيلية المختلطة (يسكنها فلسطينيون ويهود)، اشتباكات ومواجهات دامية بين سكانها.

وأصيب طفل فلسطيني، ليل الجمعة/السبت، بحروق في وجهه، إثر رمي إسرائيليين متطرفين زجاجة حارقة على منزل عائلته في مدينة يافا (وسط).

وقالت قناة “كان” الرسمية إن الطفل يرقد حاليا في مستشفى “تل هشومير” في تل أبيب في حالة وصفت بالحرجة