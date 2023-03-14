الشرطة الباكستانية تشتبك مع انصار عمران خان امام منزله في لاهور

اشتبكت الشرطة الباكستانية الثلاثاء، مع عشرات من مؤيدي رئيس الوزراء السابق عمران خان الذين احتشدوا امام منزله في لاهور شرقي البلاد لمنع محاولة جديدة لتوقيفه، هي الثانية خلال شهر.

ولجأت شرطة مكافحة الشغب الى استخدام خراطيم المياه لتفريق قرابة 200 من مؤيدي عمران خان الذين استبقوا وصولها واحاطوا بمنزل رئيس الوزراء السابق الذي اطيح به عبر تصويت في البرلمان في نيسان/أبريل، ويواجه منذ ذلك الحين سلسلة قضايا أمام المحاكم.

ويتطلع خان الذي يحظى بشعبية واسعة الى العودة إلى السلطة في الانتخابات المقررة في تشرين الاول/أكتوبر.

وكانت قوة من الشرطة قد حضرت من اسلام اباد لتنفيذ مذكرة توقيف خان بعد عدم مثوله أمام المحكمة لأسباب أمنية، بحسب ما اعلن المسؤول في شرطة العاصمة شاه زاد نديم للصحافيين أمام منزل رئيس الوزراء السابق.

ومعظم المحتشدين امام المنزل كانوا من حزب "حركة انصاف" بزعامة خان، الذين حمل بعضهم العصي ورشقوا الحجارة صوب الشرطة التي ردت باطلاق خراطيم المياه لتفريقهم.

ونشر خان (70 عاماً) عبر تويتر تسجيل فيديو من داخل المنزل يعلن فيه عن مقدم الشرطة لاعتقاله مجددا، قائلا "ظنهم أن الأمة ستنام عندما يدخل عمران خان السجن".

ويواجه لاعب الكريكيت السابق عمران خان تهمة عدم التصريح عن هدايا تلقاها أثناء وجوده في السلطة. وكان تعرض لمحاولة اغتيال اصيب خلالها بالرصاص في ساقه اثناء تجمع نظمه العام الماضي، من اجل الضغط على الحكومة لاجراء انتخابات مبكرة.