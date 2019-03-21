الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا في اعتداءات استهدفت 4 مساجد

ترجح الشرطة أنّ تكون الاعتداءات الأربعة “ذات صلة ببعضها”.

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، الخميس، فتح تحقيق في اعتداءات استهدفت 4 مساجد بمناطق مختلفة، مساء أمس، في مدينة برمنغهام، وسط البلاد.

وقالت الشرطة، في بيان، نقلته قناة “سكاي نيوز” البريطانية، إنها تلقت بلاغات حول تحطيم نوافذ 4 مساجد بمطرقة ثقيلة في 4 مناطق مختلفة بمدينة برمنغهام.

وأضافت أنها تلقت بلاغا باعتداء رجل على المسجد الأول في شارع بيرتشفيلد، الساعة 2:30 فجرا بالتوقيت المحلي، إلا أنها وصلت بعد وقت من انتهاء الاعتداء.

كما أوضحت أنّه بعد 42 دقيقة من الاعتداء الأول، تم إخطار الشرطة بوقوع اعتداءات مماثلة على مساجد في منطقة إردينغتون، وآستون، وبرودواي.

وحتى الساعة (10:45 ت.غ) لم تعلن الشرطة عن احتجاز أي شخص على خلفية الاعتداءات، كما لم توضح طبيعة الدوافع المحتملة.

غيّر أنه وفقا لـ”سكاي نيوز” ترجح الشرطة أنّ تكون الاعتداءات الأربعة “ذات صلة ببعضها”.

وجاءت اعتداءات مساء أمس في بريطانيا، بعد نحو أسبوع من مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين في مجزرة دموية استهدفت مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، بنيوزيلندا.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية، ارتفاعًا حادًا في تلك الظاهرة وجرائم الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة، حيث تم تسجيل عدد قياسي من الهجمات على المسلمين.

وفي 2018، تم تسجيل أكثر من 1200 هجوما مدفوعا بكراهية الإسلام في بريطانيا، بزيادة 26 في المئة عن العام السابق له، حسب أرقام رسمية.