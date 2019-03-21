الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا في اعتداءات استهدفت 4 مساجد
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، الخميس، فتح تحقيق في اعتداءات استهدفت 4 مساجد بمناطق مختلفة، مساء أمس، في مدينة برمنغهام، وسط البلاد.
وقالت الشرطة، في بيان، نقلته قناة “سكاي نيوز” البريطانية، إنها تلقت بلاغات حول تحطيم نوافذ 4 مساجد بمطرقة ثقيلة في 4 مناطق مختلفة بمدينة برمنغهام.
وأضافت أنها تلقت بلاغا باعتداء رجل على المسجد الأول في شارع بيرتشفيلد، الساعة 2:30 فجرا بالتوقيت المحلي، إلا أنها وصلت بعد وقت من انتهاء الاعتداء.
كما أوضحت أنّه بعد 42 دقيقة من الاعتداء الأول، تم إخطار الشرطة بوقوع اعتداءات مماثلة على مساجد في منطقة إردينغتون، وآستون، وبرودواي.
وحتى الساعة (10:45 ت.غ) لم تعلن الشرطة عن احتجاز أي شخص على خلفية الاعتداءات، كما لم توضح طبيعة الدوافع المحتملة.
غيّر أنه وفقا لـ”سكاي نيوز” ترجح الشرطة أنّ تكون الاعتداءات الأربعة “ذات صلة ببعضها”.
وجاءت اعتداءات مساء أمس في بريطانيا، بعد نحو أسبوع من مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين في مجزرة دموية استهدفت مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، بنيوزيلندا.
وشهدت السنوات الثلاث الماضية، ارتفاعًا حادًا في تلك الظاهرة وجرائم الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة، حيث تم تسجيل عدد قياسي من الهجمات على المسلمين.
وفي 2018، تم تسجيل أكثر من 1200 هجوما مدفوعا بكراهية الإسلام في بريطانيا، بزيادة 26 في المئة عن العام السابق له، حسب أرقام رسمية.
اختيار المحرر
أهم العناوين
- مقتل واصابة العشرات وتدمير 4 مساجد في غارات لمليشيا شيعية على حي الحرية السني
- بريطانيا تحقق في تستر الشرطة على شبكة لدعارة الاطفال
- مقتل 4 وإصابة 20 بهجوم "إرهابي" خارج البرلمان البريطاني (فيديو+ صور)
- مقتل قائد شرطة عراقي في الجنوب: اصابة 11 رياضيا في كركوك و 3 جنود في بغداد
- السنة يطلبون التحقيق بتعذيب المعتقلين وواشنطن تفقد 4 جنود وتقر باستخدام الفوسفور الابيض بالفلوجة