الشرطة التركية تحتجز 100 شخص يشتبه بانتمائهم لداعش

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الشرطة التركية احتجزت 100 شخص يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في حملة مداهمات على مستوى البلاد اليوم الإثنين، قبيل احتفالات رأس السنة وبعد شهرين من مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وبحسب مصادر أمنية، فقد شنت قوات الأمن التركية سلسلة حملات مداهمة متزامنة في 6 ولايات (أنقرة-قيصري-باطمان- صامسون- اضنة- بورصة)، ضد التنظيم الإرهابي.

واحتجزت الشرطة متشددين في أواخر ديسمبر/كانون الأول من العامين الأخيرين، منذ هجوم نفذه مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول في رأس السنة عام 2017 وقتل خلاله 39 شخصا وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.

وكثفت شرطة مكافحة الإرهاب أنشطة جمع المعلومات ونفذت عمليات في أقاليم أنقرة وقيصري وأضنة وباتمان في جنوب شرق البلاد.

وشارك نحو 400 من أفراد الشرطة في عملية نفذت الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش) في باطمان اليوم الإثنين، واحتجزت 22 شخصا في مداهمات متزامنة على عدة مواقع.

وأضافت الوكالة أن الشرطة صادرت أيضا أسلحة وذخائر ووثائق.