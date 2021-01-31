الشرطة الروسية تخلي سبيل زوجة المعارض نافالني

أعلنت محامية يوليا نافالني زوجة المعارض أليكسي نافالني، ان الشرطة الروسية اخلت سبيل الاخيرة بعد توقيفها في موسكو الأحد.

وقالت المحامية سفيتلانا دافيدوفا ان يوليا نافالني أخلي سبيلها من قسم شرطة في منطقة موسكو الجديدة (جنوب غربي موسكو) بعد تحرير محضر ضدها بتهمة مشاركتها في حملة غير مرخصة تسببت "بالتضييق على المشاة وعرقلة السير".

وشهدت موسكو وبطرسبورغ ومدن روسية أخرى اليوم الأحد موجة ثانية من الحملات المؤيدة لنافالني الموقوف على ذمة حكم بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس.

وجرت المظاهرات الأولى التي أعلنتها السلطات الروسية غير شرعية وتخللتها اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، في 23 يناير.



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