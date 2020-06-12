الشرطة الفرنسية تحتج على منع اسلوب الخنق

نظم أعضاء الشرطة الفرنسية احتجاجات في شارع الشانزلزيه بالعاصمة باريس، اليوم الجمعة، معلنين رفضهم القيود المفروضة من الحكومة على أساليب حجز المشتبه بهم والمطلوبين، وذلك بعد ازدياد حالات العنف من الشرطة.

ووقف عدد من العاملين بالشرطة بسياراتهم أمام “قوس النصر”، رافعين لافتات توضح الإصابات التي يتعرض لها أفراد الشرطة أثناء أداء مهامهم.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانر، قال في وقت سابق إنه في المستقبل، سيكون بمقدور قادة الشرطة النظر في إيقاف الضباط إذا كانت هناك ادعاءات موثوقة ضدهم. بالإضافة إلى إيقاف أسلوب الخنق المثير للجدل والمستخدم في الاعتقالات.