الشرطة الموريتانية تفرق اعتصاما والمعارضة تقدم مرشحها للانتخابات

موريتانيا: تفريق اعتصام يطالب بإشراك المعارضة في لجنة الانتخابات

وقع المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية 2019 في موريتانيا، رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر اليوم الخميس بالعاصمة نواكشوط، اتفاقا سياسيا مع ثلاثة أحزاب سياسية معارضة سبق أن أعلنت دعمها لترشحه.

ووقع المرشح ولد بوبكر اتفاقا مع أحزاب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي، والاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" الذي يتزعمه صالح ولد حننا، وحزب المستقبل وفق صحيفة العربي الجديد

وقال ولد بوبكر في خطاب ألقاه على هامش حفل توقيع الاتفاق، "إن الاتفاق يبرهن على أن الموقعين يضعون وحدة الشعب الموريتاني، وسيادته الترابية، ونظامه الجمهوري التعددي والديمقراطي، وهويته الإسلامية الجامعة فوق كل اعتبار".

وفرقت قوات الشرطة الموريتانية، صباح اليوم الخميس، بالقوة وقفة احتجاجية نظمها عدد من نشطاء المعارضة للمطالبة بإعادة تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات، وإشراك الأحزاب المعارضة في اللجنة، من أجل أن تكون قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات تدعو لتغيير تشكيلة لجنة الانتخابات، وتسمية ممثلين عن المعارضة ضمن اللجنة، لكن قوات الشرطة مزقت الشعارات التي رفعها المحتجون، وقامت بإبعادهم على الفور من محيط مقر اللجنة المستقلة للانتخابات في العاصمة نواكشوط.

وكانت أحزاب التحالف الانتخابي المعارض في موريتانيا قد طالبت بإعادة تشكيل اللجنة وإشراك الأحزاب فيها، معتبرة أن أعضاء اللجنة الحاليين يمثلون فقط مرشح السلطة محمد ولد الغزواني، حيث إن كل أعضائها باستثناء واحد، ينتمون لأحزاب أعلنت دعمها لهذا المرشح.

وقال المتحدث باسم التحالف الانتخابي المعارض محمد مولود، في مؤتمر صحافي أمس بنواكشوط، إن وزير الداخلية أبلغ التحالف الانتخابي بعدم إمكانية تغيير لجنة الانتخابات، لأن القانون لا يتيح حلها، وإن التحالف رد على الوزير بأن تشكيلة اللجنة الآن خارجة على القانون، وبالتالي فالتصرف الصحيح هو احترام القانون.

ومن المقرر أن تشهد موريتانيا انتخابات رئاسية حاسمة في شهر يونيو/ حزيران المقبل، حيث أعلن عدد من المرشحين خوضها، أبرزهم مرشح السلطة محمد ولد الغزواني، والوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من حزب تواصل الإسلامي، وأحزاب قومية وشخصيات مستقلة، إضافة إلى الناشط الحقوقي بيرام ولد أعبيدي.