الشرطة النرويجية تؤكد صحة فيديو ذبح السائحتين في المغرب

قالت الشرطة النرويجية يوم الجمعة إن مقطع فيديو يظهر قتل سائحتين نرويجية ودنمركية في المغرب على أيدي من يشتبه في أنهم من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية حقيقي على الأرجح.

وعُثر على جثتي الدنمركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما) يوم الاثنين في منطقة جبال أطلس على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.

وقالت السلطات المغربية إن أربعة مشتبه بهم اعتقلوا فيما يتصل بالقضية بايعوا الدولة الإسلامية في تسجيل فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل جريمة القتل. وأعلن المغرب أنه تم العثور على السائحتين مذبوحتين.

وقالت شرطة النرويج إن مقطع فيديو آخر جرى تداوله على الإنترنت لجريمة القتل يبدو حقيقيا.

وذكر مكتب التحقيق الجنائي الوطني في النرويج في بيان "فيما يتصل بتقييم الفيديو الذي يظهر عملية القتل.. ما زال هناك حاجة لاستكمال بعض عمليات التحليل الفني والتقييم".

وأضاف "لكننا ما زلنا نعتقد أنه لدينا أسباب للقول إنه حتى الآن لا يوجد أي شيء ملموس يظهر أن هذا الفيديو غير حقيقي".

ولم يتسن الاتصال بالشرطة النرويجية للحصول على مزيد من التعليقات بينما قالت شرطة الدنمرك إنها ما زالت تفحص الفيديو.

الصحف المغربية تندد

تصدّرت عبارات "الهمجية" و"الغضب" والخزي" عناوين الصحف المغربية الرئيسية الصادرة الجمعة، بعد جريمة قتل السائحتين.

وندّدت صحيفة "الأحداث المغربية" اليومية تحت عنوان "الهمجيّة التي تعيش بيننا" بما اعتبرته "الفكر الجهادي التكفيري" الذي "ينتشر ويمتد" في المغرب وبـ"نخب فقدت قدرتها على التدخل".

وأشارت صحيفة "ليكونوميست" الصادرة بالفرنسية إلى "قتلة يشعروننا بالخزي" واصفة الجريمة بأنها "صدمة رهيبة للجميع".

وأوردت الصحيفة أن "المغاربة غاضبون" وقد نكّست شعارها بالأسود حدادا.

من جهتها اعتبرت صحيفة "الصباح" أن "الجريمة الهمجية" تدفع إلى "إخضاع المقاربات التي نهجها المغرب للقضاء على الإرهاب منذ أحداث 16 أيار/مايو إلى أعادة ترتيب الأولويات".

وشهدت المملكة في 2003 اعتداء انتحاريا في الدار البيضاء أوقع 33 قتيلا.

واعتبرت الصحيفة أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي.

وبحسب صحيفة "ليكونوميست" فإن "الرأي العام يطالب بالثأر" و"يطلب إنزال عقوبة الإعدام"، مشيرة إلى عرائض بهذا الشأن يتم تدولها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من مواصلة القضاء المغربي إصدار أحكام بالإعدام لكن تطبيقها قد توقّف منذ 1993 وسط جدل قائم حول إلغاء العقوبة.

وتخوّفت الصحف المغربية من تداعيات محتملة للجريمة على القطاع السياحي.

وتمثل السياحة 10 بالمئة من ثروة البلاد، وهي ثاني قطاع يوفر فرص عمل بعد الزراعة.

وبالإضافة إلى الاعتداء الانتحاري في الدار البيضاء، شهد المغرب الذي ينشط في مكافحة الإرهاب، اعتداء آخر في مراكش في 2011 أوقع 17 قتيلا.