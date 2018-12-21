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الشرطة النرويجية تؤكد صحة فيديو ذبح السائحتين في المغرب

الشرطة النرويجية تؤكد صحة فيديو ذبح السائحتين في المغرب
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