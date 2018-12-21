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الشرطة تسستخدم الذخيرة الحية لتفريق محتجين في البصرة بالعراق

الشرطة تسستخدم الذخيرة الحية لتفريق محتجين في البصرة بالعراق
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