الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب البرلمان في هونغ كونغ

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة صغيرة من متظاهري هونغ كونغ تجمعت أمام مبنى المجلس التشريعي (البرلمان).

وبدأ المتظاهرون في اقتلاع الأحجار في المنطقة المحيطة، ويصبون المياه على عبوات القنابل الغاز المسيل للدموع.

ورشت الشرطة في وقت سابق رذاذ الفلفل على المتظاهرين.

وفي مكان آخر، واصل آلاف المتظاهرين السير عبر الحي الحكومي الرئيسي.

وتشهد هونغ كونغ (اقليم صيني يتمتع بالحكم الذاتي) مظاهرات مناهضة للحكومة منذ التاسع من حزيران/ يونيو بسبب مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين. (د ب أ)