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الشرطة تطلق النار على رجل يحمل سكينا داخل كاتدرائية برلين

الشرطة تطلق النار على رجل يحمل سكينا داخل كاتدرائية برلين
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