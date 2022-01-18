"الشرق الأوسط" على موعد مع 3 عواصف ثلجية.. تفاصيل

كشف متخصص بالأحوال الجوية، أن منطقة الشرق الأوسط ستتأثر بموجات قطبية باردة جدا ومتتالية، محملة بالثلوج التي ستتراكم على ارتفاعات منخفضة في العديد من الدول.

وقال الأب إيلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية إن، المناطق المتأثرة بالمنخفض الآيسلندي القادم من القطب الشمالي، ستصبح تحت نقمة الزنار الجليدي، الذي سيحيط الشرق الأوسط بالجليد.

وأضاف "خنيصر": "بعد أن يسقط "المنخفض الآيسلندي" من أعالي القطب الشمالي نحو وسط روسيا وأوكرانيا والبحر الأسود، ويمد خطوطه نحو سيناء ومصر وشمال المملكة السعودية، فتصبح هذه المناطق تحت نقمة الزنار الجليدي، بالمقابل، يقترب منخفض جوي رطب من شمال شرق أوروبا باتجاه البحر الأسود وتركيا ويضرب لبنان تزامناً مع سيطرة الكتلة القطبية".

كتل قطبية تطوق الشرق الأوسط

وأشار إلى أن المنخفضات الجوية المتتالية، ستعمل على تغطية 70% من المناطق اللبنانية .

وقال "خنيصر": أنه "في هذا الوقت من شهر فبراير/شباط تظهر أقوى الضغوط الجوية بين أوروبا وإفريقيا وغرب آسيا وتؤثر على الطقس، وبعد أن سيطر المنخفض الآيسلندي على موسكو الأسبوع الماضي، حول المناطق الروسية الوسطى إلى منطقة قطبية، وضربت العواصف الثلجية البلاد، وبدأ يوسع نطاق سيطرته بضغطه الذي لامس مستوى "956 hpa" نحو تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وبدأ يطوّق الشرق الاوسط بالكتل القطبية".

شرق المتوسط

وأشار إلى أن "الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يتأثر حالياً بطقس بارد سيزداد سوءا مع مرور الزمن، بسبب قساوة الموجات القطبية، إثر منخفض فعاليته عالية يكون تحت تأثير كتل قطبية تأتي من القطب الشمالي، ومنذ الأمس، تشهد المناطق البقاعية درجة حرارة متدنية تسجل ما بين الـ 5 و7 درجات تحت الصفر".

3 عواصف ثلجية

ولفت خنيصر إلى أن "الحالة القادمة هي أكثر من طور، وتستمر لغاية 4 فبراير/شباط، نحن أمام 3 عواصف ثلجية متتالية، وتتوزع الثلوج بكل المناطق وبنسبة 70%، من الأراضي اللبنانية، وستكون هذه العاصفة قوية شديدة البرودة، وستتراكم الثلوج اعتباراً من الأربعاء الظهر لغاية الخميس فجراً".

وأضاف: "على مشارف الساحل ستصل سماكة الثلوج بين 2 و 4 سم، والمناطق على ارتفاع بين الـ500 والـ700 متر ستكون كثافة الثلوج بين الـ10 و15 سم، وبين الـ900 و1200 متر السماكة ستكون 30 سم، ومن 1200 لـ 2000 متر ستكون بين الـ 35 و50 سم، وأما المناطق البقاعية، فكلها ستكون مكسوة بالثلوج وستتراوح سماكته بين الـ15 و25 سم".

وأردف قائلاً إن "المنخفض الجوي يبدأ مساء اليوم، وتبدأ الثلوج على ارتفاع 1100 متر في البقاع، ومع تقدم ساعات الليل تدخل الكتلة القطبية لبنان ويبدأ الثلج على ارتفاع 800 و900 متر خلال الليل، وصباح الأربعاء تدخل الجبهة القطبية الأشد قساوة بحرارة 7 درجات تحت الصفر، وتبدأ درجات الحرارة بالتدني وتشتد غزارة الأمطار على الساحل والثلوج تبدأ بالتساقط حوالي الساعة العاشرة صباحاً على ارتفاعات ما بين 700 و800 متر، ليبدأ بعد الظهر بالتدني على الـ500 متر وفجر الخميس تصل الثلوج على الصرح البطريركي في بكركي ومشارف حاريصا".

ورأى خنيصر أنه "في المناطق الشمالية على ارتفاع 300 متر ستصل سماكة الثلوج إلى 3 و4 سم".

الثلوج لن تذوب

ونوه إلى أن "الثلوج لن تذوب والحرارة ستكون متدنية جداً وستظل الثلوج على الجبال ليوم الأحد المقبل، موعد وصول منخفض جوي غزير الأمطار وسيتحول إلى عاصفة ثلجية اعتباراً من مساء الأحد ومدة العاصفة الثلجية حوالي 3 أيام".

كما أكد الأب خنيصر أن "كل المناطق الجبلية التي يبدأ علوها من 900 متر وما فوق ستتراكم فيها الثلوج لمدة 10 أيام".

مشيراً إلى أن "لبنان على موعد أيضاً مع منخفض جوي أواخر شهر فبراير/ شباط وسيكون تحت تأثير الكتل القطبية وستكون العاصفة الثالثة خلال هذا الشهر".