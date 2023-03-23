الشروع بالقتل لمشتبه به اضرم النار برجلين خارج مسجدين في بريطانيا

اعلنت الشرطة البريطانية الخميس، توجيه تهمة الشروع بالقتل الى مشتبه به اقدم على احراق رجلين خارج مسجدين في برمنغهام ولندن، في حادثين منفصلين وقع اخرهما الاثنين الماضي.

ومن المفترض ان يكون محمد أبكر (28 عاما) قد مثل أمام المحكمة الخميس، على خلفية الجريمتين اللتين تشارك شرطة مكافحة الإرهاب في التحقيقات الجارية بشأنهما.

وكان المشتبه به باغت رجلا سبعينيا لدى خروجه من مسجد "دودلي رود" في برمنغهام بوسط إنكلترا يوم الاثنين، وسكب عليه سائلا سريع الاشتعال قبل ان يضرم فيه النار.

وقد تعرض الضحية لاصابات خطرة في الوجه نقل على اثرها إلى المستشفى.

وفي 27 شباط/فبراير، جرى اضرام النار في مسن تجاوز الثمانين من العمر خارج مسجد في حيّ إيلينغ بالعاصمة لندن، ما ادى الى اصابته هو الاخر بحروق خطرة في الوجه والذراعين.

في مشهد صادم .. رجل مسن يتعرض لهجوم إرهابي من قبل شبان في منطقة #برمنغهام بوسط #إنجلترا، حيث قاموا بإشعال النيران به بعيد خروجه من أحد المساجد، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة. pic.twitter.com/UNI99W7f9s — أخر خبر (@LatestinKw) March 22, 2023

ووثقت كاميرات مراقبة لحظة خروج المسن من المسجد ورشق المهاجم مادة عليه واشعاله النار فيه.

وربطت الشرطة بين هذين الاعتداءين.