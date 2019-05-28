الشروق الجزائرية تفرد ملحقا اسبوعيا لاسرى فلسطين

قررت صحيفة “الشروق ” اليومية الجزائرية تخصيص صفحة أسبوعية عبر صفحاتها ، لشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية ، بعنوان ” صوت الأسير” حيث ستتناول صحيفة “الشروق ” الأخبار والتقارير والمقالات التي تهتم وتعنى بشؤون الأسرى والمعتقلين .الى جانب التغطية اليومية لكل جديد حول قضايا فلسطين والقدس والأسرى ، وتأتي هذه اللفتة الكريمة من صحيفة “الشروق الجزائرية” في إطار اهتمام الجزائر الشقيق ، ووسائل إعلامها المختلفة بقضية الشعب الفلسطيني ، وتقديم كافة الإمكانيات لإبراز قضيته ودعم عدالتها للوصول إلى الحرية وإقامة الدولة المستقلة. وعاصمتها الابدية القدس الشريف.

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بدورة وإنطلاقاً من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)، تقدم الاسير المحرر خالد صالح (عزالدين) مسؤول ملف الاسرى فى سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر بجزيل الشكر والتقدير والامتنان للمدير العام لمجمع الشروق والاخ مدير التحرير ومسؤول النشر و “عبد السلام سكية ” مسؤول القسم السياسى بالصحيفة المشرف على صفحة الاسرى ،وكافة الأخوة والأخوات فيها ، .. ، على جهودهم الرائعة في الوقوف الى جانب قضية الاسرى واعطائها الاهمية والاولوية التى تستحق ، وهى ليست غريبة على الشعب الجزائرى الشقيق الذى يعشق فلسطين ويعتبرها قضيته المركزية الاولى .

تجدر الإشارة بأن هناك عشرات الصحف الجزائرية والمجلات والتى تفرد مساحات واسعة مخصصة عبر صفحاتها لقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، وتخصص مساحات واسعة منها بشكل يومي منتظم أو أسبوعي عبر صفحاتها للأخبار والتقارير الإعلامية والمقالات التي تختص وتهتم بشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. إن قضية الأسرى وإبراز معاناتهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية تكبر وتنمو يوميا فى وسائل الاعلام الجزائرية المقروءه والمسموعة وهذا بفضل الله وتكريما لبطولات أسرانا الأحرار وصبرهم ومعاناتهم.