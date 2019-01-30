الشعبية والديمقراطية تقاطعان المشاركة في الحكومة الفلسطينية

عباس استجاب لتوصية اللجنة المركزية لحركة فتح بتغيير هذه الحكومة

بدأت حركة فتح مشاوراتها مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تشكيل حكومة جديدة، بعد تقديم حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله استقالتها للرئيس عباس الذي استجاب لتوصية اللجنة المركزية لحركة فتح بتغيير هذه الحكومة. لكن الجبهتان الشعبية والديمقراطية سرعان ما أعلنتا رفضهما المشاركة في هذه الحكومة. تقرير مراسل فرانس24 في الضفة الغربية ماجد سعيد.