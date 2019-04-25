الشقيقتان السعوديتان الهاربتان: الرجال يراقبونا عبر تطبيق أبشر

عاد تطبيق ابشر السعودي المثير للجدل الى الواجهة بعد ان دعت الشقيقتان السعوديتان اللتان فرتا إلى جورجيا مها وشقيقتها وفاء السبيعي الى الغاءه كونه وسيلة الرجال لمراقبة وتقييد حركة النساء في البلاد

Everytime we tell our story we relive the trauma and the pain. We are hoping that this nightmare ends soon. We need a new country to embrace us and to offer us a dignified life. We are still in danger. pic.twitter.com/yE6KISJre1 — Maha & Wafa al-Subaie (@GeorgiaSisters2) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وقالتا ان هذا التطبيق يخول الرجل منع زوجته او ابنته او شقيقته من السفر، حتى انهما اضطرتا لسرقة هاتف والدهما لارسال الموافقة على سفرهما من خلاله حيث تتواجدان في جورجيا منذ 16 من هذا الشهر طلبا للجوء

Le sorelle saudite @GeorgiaSisters2: "Siamo state costrette a fuggire. Le leggi saudite non proteggono le donne e i bambini dalla violenza domestica. Rischiamo la nostra vita restando in Georgia dove il nostro clan può trovarci." @GuglielmoPicchi e @ManlioDS, gli date asilo? pic.twitter.com/uRzy4myhvr — ⎛⎝ James the Bond ⎠⎞ (@IAmJamesTheBond) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

وقالتا انهما دخلتا الى تطبيق "أبشر" لمنح نفسيهما إذنا بالسفر إلى تركيا، ثم جورجيا وتقول الفتاتان إنهما هربتا نتيجة تعرضهما للعنف المنزلي والتهديد والإساءة يوميا من قبل أفراد عائلتيهما بما في ذلك الأب والأم وأخويهما.

وواجهت شركتا "آبل" و"غوغل" انتقادات عندما وجه 14 عضوا في الكونغرس الأميركي رسالة إلى الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك والرئيس التنفيذي لغوغل ساندر بيتشاي يطلبون فيها من الشركتين التوقف عن استضافة تطبيق "أبشر".