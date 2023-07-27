الشهر الاكثر سخونة خلال الـ 120 الف سنة الماضية

يؤكد العلماء الفلكيين ان شهر يوليو 2023 هو الشهر الأكثر سخونة خلال الـ 120 ألف عام الماضية، اي ليس فقط منذ بدء تسجيل درجات الحرارة

ويقول كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) غافين شميت أن التغييرات المناخية «غير المسبوقة في جميع أنحاء العالم» لا يمكن أن تعزى فقط إلى ظاهرة الـ «نينيو» المناخية التي تلعب دورا صغيرا فقط

لكن وفق العالم الاميركي فان «ما نراه هو سخونة شاملة لاسيما في المحيطات. وقبل اشهر تحطمت الارقام القياسية لدرجات الحرارة على الارض وهذا سيستمر "لأننا نواصل ضخ انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي».

وقال "نحن نشهد تغييرات غير مسبوقة وموجات الحر في الولايات المتحدة وفي أوروبا والصين تحطم الأرقام القياسية، كما تواجه اليونان اياما «ربما تكون الأكثر سخونة على مدى الخمسين عاما الماضية»

وهناك احتمالا بنسبة 50% أن يكون عام 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق. لكن اراء اخرى افادت بان يكون عام 2024 أكثر سخونة، "لأننا سنبدأ مع ظاهرة النينو التي تتنامى الآن، وستبلغ ذروتها في نهاية هذا العام".

وظاهرة النينو تحدث عندما ترتفع درجات حرارة سطح البحر في المنطقة الاستوائية الشرقية من المحيط الهادي بما لا يقل عن 0.5 درجة مئوية فوق المتوسط الطويل الأجل، وهي حالة تؤدي إلى تحولات في أنماط الطقس حول العالم.