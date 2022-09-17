الشهيد إبراهيم النابلسي في "كربلاء".. (فيديو وصور)

رفع عراقيون، صورة للشهيد الفلسطيني إبراهيم النابلسي، في الشارع الرئيسي بين مدينتي كربلاء والنجف في العراق.

وأظهر فيديو تحدث فيه أحد الأشخاص، حيثُ نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفع صورة⁩ الشهيد إبراهيم النابلسي، مشيرا إلى أنها رفعت على الطريق بين مقام الإمام علي والإمام حسين.

إبراهيم النابلسي شاب فلسطيني من كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اغتالته إسرائيل يوم 9 أغسطس/آب 2022.

نجا النابلسي -المنحدر من نابلس في الضفة الغربية المحتلة- من محاولات اغتيال عديدة، كان آخرها قبل استشهاده بأسبوعين.

وأصبح إبراهيم النابلسي مطلوبا لقوات الاحتلال بعدما شارك في زرع عبوات ناسفة (متفجرات محلية الصنع) لاستهداف جيش الاحتلال ومواقعه العسكرية.

وشرع الاحتلال بملاحقة النابلسي عام 2020، وأعلن اسمه كأحد قادة كتائب شهداء الأقصى المطلوبين له، وشنت عمليات مختلفة لتصفيته أو اعتقاله.

ووصفه الإعلام الإسرائيلي بـ"صاحب الأرواح التسع" لعدم قدرتهم على اغتياله رغم المحاولات والحملات الكثيرة التي أطلقتها قواته لمحاولة تصفيته أو حتى اعتقاله.